Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 606 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 748 bin 186 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 462 bin 469 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 606 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 550 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 744 lira 22 kuruş, satış fiyatı 4 bin 467 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 196 milyon 261 bin 508 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 196 milyon 299 bin 478 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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