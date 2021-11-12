Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 605 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 462 bin 469 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 710 bin 58 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 605 lira 36 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 620 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 743 lira 52 kuruş, satış fiyatı 4 bin 467 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 175 milyon 419 bin 321 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 174 milyon 592 bin 360 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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