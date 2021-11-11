Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 600 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 710 bin 58 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 318 bin 587 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 600 lira 53 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 893 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 738 lira 55 kuruş, satış fiyatı 4 bin 462 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 163 milyon 361 bin 49 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 162 milyon 886 bin 117 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haberi Kaydet