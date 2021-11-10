Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 605 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 318 bin 587 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 838 bin 219 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 605 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 589 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 744 lira 9 kuruş, satış fiyatı 4 bin 467 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 899 bin 155 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 161 milyon 771 bin 963 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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