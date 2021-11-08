Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 588 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 137 bin 361 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 10 milyon 985 bin 455 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 588 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 774 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 726 lira 37 kuruş, satış fiyatı 4 bin 451 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 489 bin 841 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 670 bin 620 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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