Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 587 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 985 bin 455 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 10 milyon 308 bin 34 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 587 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 394 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 725 lira 26 kuruş, satış fiyatı 4 bin 450 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 202 bin 377 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 136 milyon 605 bin 653 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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