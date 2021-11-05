Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 583 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 598 bin 146 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 19 milyon 280 bin 999 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 583 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 967 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 720 lira 65 kuruş, satış fiyatı 4 bin 445 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 153 milyon 845 bin 564 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 154 milyon 329 bin 564 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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