Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 624 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyon 280 bin 999 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 15 milyon 906 bin 790 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 624 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 169 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 763 lira 46 kuruş, satış fiyatı 4 bin 485 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 165 milyon 473 bin 816 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 163 milyon 84 bin 311 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haberi Kaydet