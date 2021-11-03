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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 560 lira 24 kuruşla rekor tazeledi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 560 lira 24 kuruşla rekor tazeledi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, bin metreküp gazın referans fiyatı 1 Kasım'da 4 bin 556 lira 14 kuruş ile yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 906 bin 790 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 16 milyon 325 bin 784 olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 560 lira 24 kuruşla rekor kırdı. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 525 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 697 lira 5 kuruş, satış fiyatı 4 bin 423 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 180 milyon 910 bin 803 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 732 bin 509 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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