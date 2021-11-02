Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 556 lira 14 kuruşla rekor tazeledi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 31 Ekim'de 3 bin 424 lira ile yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 221 bin 124 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 527 bin 296 olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 556 lira 14 kuruşla rekor kırdı. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 583 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 692 lira 82 kuruş, satış fiyatı 4 bin 419 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 179 milyon 854 bin 410 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 180 milyon 5 bin 79 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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