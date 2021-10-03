Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 545 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 855 bin 650 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 694 bin 561 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 545 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 287 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 622 lira 23 kuruş, satış fiyatı 2 bin 469 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 558 bin 419 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 139 milyon 370 bin 405 metreküp olarak kayıtlara geçti.