Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 974 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 694 bin 561 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 33 milyon 565 bin 372 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 974 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 239 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 121 lira 30 kuruş, satış fiyatı 2 bin 885 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 182 bin 453 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 353 bin 760 metreküp olarak kayıtlara geçti.