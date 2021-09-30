Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 820 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 33 milyon 271 bin 687 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 936 bin 364 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 820 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 11 milyon 796 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 5 lira 54 kuruş, satış fiyatı 2 bin 735 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 263 bin 679 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 161 milyon 313 bin 79 metreküp olarak kayıtlara geçti.