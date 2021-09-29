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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 552 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 552 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 936 bin 364 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 312 bin 666 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 552 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 931 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 750 lira, satış fiyatı 2 bin 476 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 159 milyon 259 bin 311 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 159 milyon 86 bin 115 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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