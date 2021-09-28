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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 511 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 511 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 312 bin 666 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 686 bin 716 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 511 lira 53 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 715 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 620 lira 79 kuruş, satış fiyatı 2 bin 436 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 226 bin 550 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 417 bin 23 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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