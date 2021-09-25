Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 432 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 933 bin 145 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 953 bin 69 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 432 lira 39 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 206 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 505 lira 36 kuruş, satış fiyatı 2 bin 359 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 263 bin 679 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 161 milyon 313 bin 79 metreküp olarak kayıtlara geçti.