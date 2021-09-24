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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 309 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 309 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 953 bin 69 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 719 bin 267 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 309 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 578 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 505 lira 71 kuruş, satış fiyatı 2 bin 240 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 651 bin 11 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 731 bin 514 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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