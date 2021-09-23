Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 443 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 443 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 719 bin 267 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 642 bin 25 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 443 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 930 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 516 lira 54 kuruş, satış fiyatı 2 bin 369 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 309 bin 11 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 141 milyon 31 bin 31 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici masrafını karşılayamamaktan dertli

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici masrafını karşılayamamaktan dertli

 Eski BOTAŞ müdürü iç karartan gelişmeyi anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak

Eski BOTAŞ müdürü iç karartan gelişmeyi anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak

 Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip

Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Serenay Sarıkaya Tanem Sivar Gülben Ergen
Spor Balotelli Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Sultan Selim Mustafa Demir Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:35:47. #1.12#