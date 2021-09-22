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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 449 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 449 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 642 bin 25 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 562 bin 82 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 449 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 118 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 523 lira 46 kuruş, satış fiyatı 2 bin 297 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 77 bin 912 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 142 milyon 128 bin 31 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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