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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 427 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 427 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 763 bin 407 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 280 bin 173 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 427 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 550 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 500 lira 60 kuruş, satış fiyatı 2 bin 354 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 817 bin 26 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 274 bin 611 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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