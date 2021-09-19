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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 409 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 409 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 280 bin 173 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 172 bin 71 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 409 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 944 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 481 lira 92 kuruş, satış fiyatı 2 bin 337 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 514 bin 258 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 750 bin 731 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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