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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 389 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 389 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 172 bin 71 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 544 bin 570 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 389 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 744 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 461 lira 47 kuruş, satış fiyatı 2 bin 318 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 21 bin 698 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 143 milyon 964 bin 691 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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