Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 352 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 544 bin 570 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 617 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 352 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 498 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 423 lira 2 kuruş, satış fiyatı 2 bin 281 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 148 milyon 93 bin 477 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 148 milyon 287 bin 545 metreküp olarak kayıtlara geçti.