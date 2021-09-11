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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 176 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 176 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 851 bin 610 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 256 bin 92 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 176 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 687 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 242 lira 30 kuruş, satış fiyatı 2 bin 111 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 146 milyon 924 bin 428 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 945 bin 766 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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