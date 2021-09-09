Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 155 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 155 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 529 bin 196 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 878 bin 88 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 155 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 494 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 220 lira 40 kuruş, satış fiyatı 2 bin 91 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 831 bin 361 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 144 milyon 972 bin 914 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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