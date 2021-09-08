Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 167 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 167 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 878 bin 88 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 292 bin 987 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 167 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 97 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 232 lira 27 kuruş, satış fiyatı 2 bin 102 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 689 bin 298 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 786 bin 662 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow