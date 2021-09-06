Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 198 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 198 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 486 bin 11 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 817 bin 23 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 264 lira 18 kuruş, satış fiyatı 2 bin 132 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 198 lira 23 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 586 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 746 bin 734 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 392 bin 683 metreküp olarak kayıtlara geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

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