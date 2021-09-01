Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 170 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 170 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 272 bin 719 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 2 bin 430 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 235 lira 86 kuruş, satış fiyatı 2 bin 105 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 170 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 429 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 146 milyon 668 bin 203 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 146 milyon 788 bin 995 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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