Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 169 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 169 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 927 bin 68 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 322 bin 113 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 234 lira 8 kuruş, satış fiyatı 2 bin 103 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 169 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 116 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 314 bin 162 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 603 bin 258 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel