Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 169 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 169 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 927 bin 68 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 322 bin 113 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 234 lira 8 kuruş, satış fiyatı 2 bin 103 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 169 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 116 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 314 bin 162 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 603 bin 258 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filoları var
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filoları var
Bayraktar TB-2'ye ilgi artıyor! Irak da envanterine eklemek için harekete geçti
Bayraktar TB-2'ye ilgi artıyor! Irak da envanterine eklemek için harekete geçti
Türkiye'nin Kabil Havalimanı kararı merak ediliyor! Ankara'nın tek şartı kendi personelini kendi korumak
Türkiye'nin Kabil Havalimanı kararı merak ediliyor! Ankara'nın tek şartı kendi personelini kendi korumak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Murat Boz Filiz Akın Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Marcao Erol Bulut Ozan Tufan Salih Uçan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 14:14:29. #1.14#

title