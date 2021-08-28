Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 160 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 160 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 322 bin 113 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 478 bin 596 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 160 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 461 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 225 lira 73 kuruş, satış fiyatı 2 bin 96 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 513 bin 14 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 532 bin 934 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu