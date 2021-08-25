Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 179 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 179 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 614 bin 971 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 629 bin 293 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 179 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 119 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 244 lira 48 kuruş, satış fiyatı 2 bin 113 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 754 bin 641 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 142 milyon 278 bin 745 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

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