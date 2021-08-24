Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 181 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 181 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 629 bin 293 lira oldu. Bu rakam 20 Ağustos Cuma günü 9 milyon 300 bin 897 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 181 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 581 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 247 lira 38 kuruş, satış fiyatı 2 bin 116 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün ayrıca 139 milyon 401 bin 37 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 139 milyon 317 bin 941 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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