Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 185 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 185 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 300 bin 897 lira oldu. Bu rakam 20 Ağustos Cumartesi günü 4 milyon 488 bin 118 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 185 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 260 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 250 lira 56 kuruş, satış fiyatı 2 bin 119 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün ayrıca 123 milyon 396 bin 393 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 646 bin 347 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow