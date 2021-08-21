Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 179 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 179 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 80 bin 200 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 946 bin 730 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 179 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 871 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 244 lira 99 kuruş, satış fiyatı 2 bin 114 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 24 bin 2 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 631 bin 176 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay