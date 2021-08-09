Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 191 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 191 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 778 bin 127 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 10 milyon 292 bin 613 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 191 lira 35 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 268 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 257 lira 9 kuruş, satış fiyatı 2 bin 125 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 397 bin 46 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 541 bin 50 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç