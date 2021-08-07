Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 175 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 175 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 160 bin 98 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 331 bin 254 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 175 lira 55 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 908 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 240 lira 82 kuruş, satış fiyatı 2 bin 110 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 571 bin 759 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 139 milyon 405 bin 136 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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