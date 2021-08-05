Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 195 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 195 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 91 bin 738 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 227 bin 222 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 195 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 319 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 261 lira 81 kuruş, satış fiyatı 2 bin 130 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 565 bin 499 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 910 bin 838 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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