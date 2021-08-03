Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 151 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 151 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 198 bin 185 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 83 bin 860 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 151 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 419 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 215 lira 64 kuruş, satış fiyatı 2 bin 86 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 279 bin 500 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 785 bin 197 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor
Gaziantepli berber başlattığı kampanya ile gönülleri fethetti! Tıraş olan her müşteri için fidan bağışlıyor
Amerikan basınından dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz çıkışı: İadesi için ABD ve Türkiye mücadele içinde
Amerikan basınından dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz çıkışı: İadesi için ABD ve Türkiye mücadele içinde
İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satılmayacak
İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayanlara ekmek satılmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Diana Spencer İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Eda Erdem Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:10:37. #1.16#

title