Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 102 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 102 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 843 bin 494 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 346 bin 257 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 102 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 303 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 165 lira 95 kuruş, satış fiyatı 2 bin 39 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 818 bin 962 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 543 bin 865 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay