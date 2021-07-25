Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 75 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 75 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 326 bin 482 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 138 bin 228 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 75 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 567 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 137 lira 36 kuruş, satış fiyatı 2 bin 12 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 468 bin 63 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 691 bin 942 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel