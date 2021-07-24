Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 60 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 60 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 138 bin 228 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 609 bin 650 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 60 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 979 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 150 lira 65 kuruş, satış fiyatı 2 bin 25 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 900 bin 251 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 591 bin 429 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu