Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 81 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 81 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 742 bin 677 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 914 bin 149 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 81 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 277 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 144 lira 22 kuruş, satış fiyatı 2 bin 19 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 759 bin 861 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 484 bin 569 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

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