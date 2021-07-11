Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 60 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 60 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 786 bin 21 lira oldu. Bu rakam cuma günü 8 milyon 887 bin 226 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 60 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 265 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 122 lira 58 kuruş, satış fiyatı bin 998 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 115 bin 676 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 710 bin 74 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer