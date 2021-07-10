Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 63 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 63 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 887 bin 226 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 7 milyon 553 bin 124 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 63 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 306 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 125 lira 77 kuruş, satış fiyatı 2 bin 1 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 405 bin 497 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 136 milyon 931 bin 76 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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