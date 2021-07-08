Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 62 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 62 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 55 bin 292 lira oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 982 bin 941 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 62 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 421 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 124 lira 33 kuruş, satış fiyatı 2 bin lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 896 bin 75 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 991 bin 969 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
Türkiye'nin kamikaze İHA'sı Kargu-2, ABD basınında: Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız?
511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı
511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı
Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 14:18:18. #1.15#

title