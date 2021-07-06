Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 70 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 70 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 79 bin 688 lira oldu. Bu rakam pazar günü 6 milyon 158 bin 851 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 70 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 931 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 132 lira 55 kuruş, satış fiyatı 2 bin 8 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 868 bin 405 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 64 bin 412 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya