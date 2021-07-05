Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 76 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 76 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 158 bin 851 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 5 milyon 636 bin 640 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 76 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 968 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 138 lira 92 kuruş, satış fiyatı 2 bin 14 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 393 bin 552 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 141 milyon 214 bin 495 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer