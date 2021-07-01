Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1904 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1904 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 821 bin 865 lira oldu. Bu rakam salı günü 8 milyon 168 bin 791 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1904 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 681 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 92 lira 12 kuruş, satış fiyatı 1847 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 266 bin 494 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 150 milyon 604 bin 899 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.07.2021 14:30:10. #1.13#

title