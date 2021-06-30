Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1955 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1955 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 168 bin 791 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 22 milyon 54 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1955 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 178 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 180 lira, satış fiyatı 1896 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 805 bin 759 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 490 bin 829 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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