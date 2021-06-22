Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1784 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1784 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 958 bin 359 lira oldu. Bu rakam pazar günü 6 milyon 658 bin 337 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1784 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 468 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1838 lira 37 kuruş, satış fiyatı 1731 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 146 milyon 345 bin 31 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 146 milyon 366 bin 15 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay